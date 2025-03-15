Коалиционные переговоры: о чем уже успели договориться Партия реформ и «Ээсти 200»

По словам премьер-министра, Эстония не останется в стороне от возможной миротворческой миссии в Украине.

На переговорах обсуждалось, как сделать Эстонию безопасной страной, в которую можно инвестировать, в которой можно благополучно жить, которую любят друзья и боятся враги.

«Эстония могла бы быть как Израиль, Южная Корея или Финляндия, которые готовы, не боятся и знают, что делать», - сказал Михал, добавив, что во вторник министр обороны представить правительству подробный доклад о том, что для этого нам нужно: какие дополнительные силы и вооружение.

Еще одной большой темой сегодняшних переговоров стала экономика. «Сейчас появились первые признаки роста, и важно придать ему импульс. Для этого мы отменим дополнительное налогообложение компаний, то есть налог на прибыль предприятий. А также мы снизим нагрузку на людей по подоходному налогу, что тоже правильно, поскольку это снизит нагрузку, например, на пенсионеров и людей с маленьким доходом. Мы отменим снятие подоходного налога с первого евро», - заявил Михал.

По словам премьер-министра, важно, чтобы государство работало легко, быстро, гибко и чтобы излишняя бюрократия не мешали людям действовать. «На следующей неделе мы займемся всеми важными темами: образование, здравоохранение и так далее. Что касается времени, мы постараемся уложиться так, чтобы сегодня и завтра мы смогли подготовить проект основного договора. Мы составим проект основного текста, который будет четким, примерно на две-три страницы. А затем мы соберем экспертов и заинтересованные группы и составим более общий план. Уже на этой неделе мы приняли в правительстве довольно много решений, которые не могли быть приняты с соцдемами. Если мы перестанем жать на тормоз, мы сможем сделать многое в Эстонии».

Председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас отметила, что ситуация требует скорейшего принятия решений. «Мы должны утвердить основные принципы договора в течение первых двух недель, а затем правительство сможет приступить к работе. Но во многих областях у нас нет долгосрочного плана, - сказала она, приведя в пример здравоохранение, энергетику и образование. - На этот раз все эти планы реформ будут подготовлены гораздо более детально, чтобы у людей было четкое представление о плане правительства и о том, как мы будем продвигаться дальше».

Каллас сказала, что, как ожидается, состав правительства будет окончательно утвержден в течение следующей недели.