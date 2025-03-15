Руководители Партии реформ и «Ээсти 200» сегодня, 15 марта, приступили к коалиционным переговорам - соответствующее решение было принято правлениями партий в минувшую среду.
Коалиционные переговоры: о чем уже успели договориться Партия реформ и «Ээсти 200»
«Мы за две недели составим базовый коалиционный договор, на который будем опираться в своей деятельности. Он будет строгим и четким, будет отражать направления деятельности и наиболее важные моменты. Так мы сможем, не теряя времени, принять решения, необходимые для укрепления безопасности и экономического роста», - пояснил председатель Партии реформ Кристен Михал.
«С помощью нового правительства мы принесем изменения. Мы быстро примем смелые решения по повышению конкурентоспособности экономики и сокращению бюрократии. Для "Ээсти 200" важно договориться также о конкретных планах реформ в государственном управлении, цифровой сфере, внедрении искусственного интеллекта и развитии спорта и культуры в качестве экономических отраслей. Поэтому мы договоримся о планах реформ в течение двух последующих месяцев», - сообщила лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас.
В составлении коалиционного договора примут участие Кристен Михал и Эркки Келдо из Партии реформ, а из «Ээсти 200» Кристина Каллас и Маргус Цахкна.
«После составления базового договора руководители ведомства или ответственные министры обоих партнеров соберут депутатов парламента, экспертов и группы интереса, чтобы к маю составить по каждой сфере основательный политический документ. Стороны одобрят его и мы будем периодически оценивать выполнение задач», - пояснил Михал.
О чем успели договориться сегодня?
Сегодня темой коалиционных переговоров была безопасность. Михал в начале пресс-конференции рассказал, что принял участие в организованной премьер-министром Великобритании видеовстрече по Украине.
«Страны, которые приняли участие, подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. На Россию должно быть оказано давление с целью достижения мира в Украине, - подчеркнул он. - Сотрудничество с Европейским союзом и странами-единомышленниками по всему миру является необходимым условием для этого. Мы работаем над этим под руководством крупных держав. Эстония является участником этого подготовительного процесса».
По словам премьер-министра, Эстония не останется в стороне от возможной миротворческой миссии в Украине.
На переговорах обсуждалось, как сделать Эстонию безопасной страной, в которую можно инвестировать, в которой можно благополучно жить, которую любят друзья и боятся враги.
«Эстония могла бы быть как Израиль, Южная Корея или Финляндия, которые готовы, не боятся и знают, что делать», - сказал Михал, добавив, что во вторник министр обороны представить правительству подробный доклад о том, что для этого нам нужно: какие дополнительные силы и вооружение.
Еще одной большой темой сегодняшних переговоров стала экономика. «Сейчас появились первые признаки роста, и важно придать ему импульс. Для этого мы отменим дополнительное налогообложение компаний, то есть налог на прибыль предприятий. А также мы снизим нагрузку на людей по подоходному налогу, что тоже правильно, поскольку это снизит нагрузку, например, на пенсионеров и людей с маленьким доходом. Мы отменим снятие подоходного налога с первого евро», - заявил Михал.
По словам премьер-министра, важно, чтобы государство работало легко, быстро, гибко и чтобы излишняя бюрократия не мешали людям действовать. «На следующей неделе мы займемся всеми важными темами: образование, здравоохранение и так далее. Что касается времени, мы постараемся уложиться так, чтобы сегодня и завтра мы смогли подготовить проект основного договора. Мы составим проект основного текста, который будет четким, примерно на две-три страницы. А затем мы соберем экспертов и заинтересованные группы и составим более общий план. Уже на этой неделе мы приняли в правительстве довольно много решений, которые не могли быть приняты с соцдемами. Если мы перестанем жать на тормоз, мы сможем сделать многое в Эстонии».
Председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас отметила, что ситуация требует скорейшего принятия решений. «Мы должны утвердить основные принципы договора в течение первых двух недель, а затем правительство сможет приступить к работе. Но во многих областях у нас нет долгосрочного плана, - сказала она, приведя в пример здравоохранение, энергетику и образование. - На этот раз все эти планы реформ будут подготовлены гораздо более детально, чтобы у людей было четкое представление о плане правительства и о том, как мы будем продвигаться дальше».
Каллас сказала, что, как ожидается, состав правительства будет окончательно утвержден в течение следующей недели.