Прямая трансляция Партия реформ и «Ээсти 200» начинают коалиционные переговоры

«Мы за две недели составим базовый коалиционный договор, на который будем опираться в своей деятельности. Он будет строгим и четким, будет отражать направления деятельности и наиболее важные моменты. Так мы сможем, не теряя времени, принять решения, необходимые для укрепления безопасности и экономического роста», - пояснил председатель Партии реформ Кристен Михал.

«С помощью нового правительства мы принесем изменения. Мы быстро примем смелые решения по повышению конкурентоспособности экономики и сокращению бюрократии. Для "Ээсти 200" важно договориться также о конкретных планах реформ в государственном управлении, цифровой сфере, внедрении искусственного интеллекта и развитии спорта и культуры в качестве экономических отраслей. Поэтому мы договоримся о планах реформ в течение двух последующих месяцев», - сообщила лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас.

В составлении коалиционного договора примут участие Кристен Михал и Эркки Келдо из Партии реформ, а из «Ээсти 200» Кристина Каллас и Маргус Цахкна.

«После составления базового договора руководители ведомства или ответственные министры обоих партнеров соберут депутатов парламента, экспертов и группы интереса, чтобы к маю составить по каждой сфере основательный политический документ. Стороны одобрят его и мы будем периодически оценивать выполнение задач», - пояснил Михал.