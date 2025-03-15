Акт оценки недвижимости: неудобные вопросы и безопасность движения ваших денег

«Визуальный осмотр, произведенный независимым экспертом, может послужить основой для заказа строительно-технической экспертизы, выявления скрытых дефектов и предоставления дополнительной информации, крайне необходимой для участвующих в сделке людей», – отметил Тедер.

Оценка недвижимости - крайне необходимый инструмент, позволяющий обеспечить более высокий уровень безопасности при движении крупных денежных сумм

Кроме того, оценщики проведут проверку документации, оценят юридические нюансы и зададут вопросы, ответы на которые могут оказаться даже несколько неудобными.

«Эти ответы, возможно, и не окажут прямого влияния на рыночную стоимость, однако собранная справочная информация и ее привязка к конкретному объекту недвижимости может представлять собой как положительные, так и отрицательные сведения, важные как для банков и покупателей, так и для самих владельцев недвижимости», – уверен он.

Кроме того, оценщики проведут проверку документации, оценят юридические нюансы и зададут вопросы, ответы на которые могут оказаться даже несколько неудобными

Как предусматривают стандарты - и на это есть свои причины - оценка недвижимости должна всегда осуществляться на основании осмотра объекта, произведенного профессиональным экспертом, а также десятков других процедур, позволяющих составить по возможности наиболее объективную и честную картину объекта, которую невозможно получить при сравнении сопоставимых сделок и предложений, сидя за компьютером.

Именно по этой причине речь идет не о дополнительном рутинном звене процесса приобретения недвижимости или даже рефинансирования кредитов, но о крайне необходимом инструменте, позволяющем обеспечить более высокий уровень безопасности при движении крупных денежных сумм.

«Составленная экспертом оценка недвижимости является также хорошим вспомогательным инструментом, способным оказать клиенту незаменимую помощь в возможных последующих спорах, а также при решении налоговых вопросов», - добавил Андрес Тедер.