Для 4000 многодетных семей доступны аптечные товары по сниженным ценам

По словам руководителя по франшизе аптек Benu Райнера Касевяли, поддержка многодетных семей особенно важна в то время, когда ежедневные расходы постоянно растут.

«Несомненно, товары для здоровья и аптечные товары являются важной частью семейного бюджета, поскольку у семей постоянно есть какие-то потребности в области здравоохранения в течение всего года. Осенью и зимой возрастает потребность в препаратах, предназначенных для профилактики и облегчения симптомов вирусов», - сказал Касевяли.

«Весной и летом в центре внимания оказываются лекарства от аллергии, солнцезащитные кремы и средства по уходу за ранами. Мы очень рады, что, присоединяясь к программе Perekaart, у нас появляется возможность поддержать многодетные семьи аптечными товарами по выгодным ценам», - добавил он.

Perekaart (Семейная карта) Это дисконтная карта, предназначенная для семей, имеющих не менее трех детей, которая позволяет многодетным семьям воспользоваться различными услугами и товарами на более выгодных условиях. Программа Perekaart была запущена Союзом многодетных семей Эстонии в 2014 году и на сегодняшний день эта инициатива сформировала крупнейшую сеть различных скидочных предложений Эстонии.