Сегодня - Всемирный день цифровой уборки, пора навести порядок

Помимо воздействия на окружающую среду, накопление цифрового мусора несет в себе растущие риски для бизнеса. Менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт подчеркивает, что каждый работник должен участвовать в защите данных компании.

«Старые электронные письма, вложенные файлы и неактивные аккаунты нередко содержат конфиденциальную информацию, которая в свете участившихся кибератак может попасть в чужие руки. Напоминая работникам о необходимости регулярного удаления ненужных файлов, компания уменьшает потенциальные угрозы безопасности, включая риски, связанные с кибератаками и утечкой данных», - объяснила Крафт.

Согласно исследованию Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA), 90 процентов цифровых данных, таких как фотографии, документы и электронные письма, оказываются заброшенными через три месяца после сохранения

«Упорядочение электронных писем и файлов помогает эффективнее управлять информацией и снижать риски. Работникам рекомендуется удалять ненужные электронные письма и вложенные файлы, отказываться от лишних новостных рассылок и надежно архивировать необходимую информацию. Также важно проверять старые шаблоны, папки для спама и неактивные аккаунты, которые тоже могут нести в себе угрозу безопасности», - добавила Крафт.

Помимо информационной безопасности, избавление от цифрового мусора важно и с экологической точки зрения. Чем меньше ненужных данных в локальных устройствах и облачных хранилищах, тем быстрее устройства работают и тем дольше служат.

Это также снижает энергопотребление центров обработки данных, что помогает сократить выбросы углекислого газа и уменьшить углеродный след компании. В позапрошлом году работники Elisa удалили 359 ГБ данных, в 2024 году - уже 1155 ГБ, а в этом году ожидается новый рекорд.

«Ответственность за информационную безопасность не ограничивается ИТ-отделом - важен вклад каждого работника. День цифровой уборки - это хорошая возможность пересмотреть сохраненные данные, навести порядок в цифровой среде и тем самым внести свой вклад в укрепление информационной безопасности и сохранение окружающей среды», - добавила Крафт.