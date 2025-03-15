Устаревшие и ненадежные танкеры теневого флота РФ угрожают экологии, в частности в Балтийском море. Специалисты объяснили DW, какие есть пути решения.
Расследование DW: какое будущее ждет теневой флот РФ?
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия усиливает теневой флот, чтобы продолжать торговлю нефтью и обходить международные санкции.
В частности, западные страны запрещают участникам нефтяного рынка скупать российскую нефть выше ценового потолка - в 60 долларов за баррель. Нарушителям запрещают пользоваться услугами крупных западных страховых компаний.
В результате нефтяные перевозчики, работающие с теневым флотом, используют сомнительные услуги страховщиков из России или вовсе обходятся без них. Как правило, такие танкеры ходят под флагами стран, которые не соблюдают международные морские правила.
Чаще всего их владельцы - компании-пустышки, которые быстро сменяются, чтобы уйти от ответственности. Усиление санкций против России оказывает влияние: в этом году китайские компании начали сокращать импорт сырой нефти из России, говорится в мартовском исследовании Vortexa.
Однако трейдеры находят лазейки: российскую нефть перегружают с одного танкера на другой, изменяя документы и «теряя» происхождение груза в цепочке поставок.
Ранее исследователи отмечали, что в теневом флоте РФ может быть не менее 1089 танкеров - 75 процентов всего непрозрачного рынка. Идентифицировать этот флот не просто, так как экипажи танкеров практикуют отключение транспондеров или передают ложные координаты, запутывая свой истинный маршрут.
Такие манипуляции увеличивают риски экологических катастроф: несертифицированные танкеры, часто с минимальным обслуживанием, угрожают разливами нефти в международных водах, предупреждают экологи. DW спросила у экспертов, как мировое сообщество пытается бороться с теневым флотом и что может произойти в случае катастрофы.
Сколько танкеров находится под санкциями?
По состоянию на февраль 2025 года под санкциями ЕС находились 153 танкера, Великобритании - 133, а США - 183. Эти списки частично пересекаются, но на Западе пока не договорились о координированном мониторинге. США под руководством Дональда Трампа отказались от предложения Канады создать целевую группу для мониторинга нарушения санкций.
За границами существующих списков остается значительное количество судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, говорят исследователи. Одно из них - танкер FIRN. Судно привлекло внимание исследователей из-за возможной причастности к перевозке мазута через теневой флот. Тогда два танкера типа «Волгонефть» из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение.
Этот мазут, по данным эколога и эксперта международной природоохранной организации UWEC Евгения Симонова, ожидал танкер FIRN, который находился на рейде. Эксперт предполагает, что груз планировали доставить на один из индийских НПЗ. Однако шторм в Черном море и катастрофа спутали эти планы.
После этого FIRN неожиданно переместился в Ла-Манш, рассказывает Симонов: «Конечно, физически он туда не ходил - спустя неделю танкер вновь появился в той же точке в Керченском проливе. Это одна из технологий сокрытия маршрутов».
По мнению эксперта, после аварии владельцы могли опасаться международного резонанса и включения судна в санкционные списки. DW изучила санкционные реестры западных стран, но не обнаружила в них этот танкер.
Экологическая катастрофа на Балтике - вопрос времени
Международная природоохранная организация Greenpeace ведет собственный список теневого флота РФ. По состоянию на март 2025 года в нем зафиксировано 192 подозрительных танкера. Большая их часть курсирует через Балтийское море, при этом возраст многих судов превышает 15 лет.
Экипажи этих танкеров часто состоят из неопытных моряков, а суда недостаточно застрахованы от таких рисков, как разлив нефти, объясняет специалист по энергетическим системам Хенрик Вахтмайстер из университета Уппсалы.
«Балтика - относительно небольшое море с узкими навигационными проходами. Если ничего не изменится, экологическая катастрофа в регионе лишь вопрос времени», - считает он.
В исследовании Greenpeace приводится пример 247-метрового танкера Chilli, ходившего под флагом Антигуа и Барбуды. Он перевозил сырую нефть из России через Балтийское море.
Экологи ссылаются на проверку судна: в 2023 году на его корпусе обнаружили значительную коррозию, а в марте 2024 года выявили шесть дефектов, включая проблемы с двигателем. В конце 2024 года Великобритания ввела санкции против этого танкера, но, как показывает сервис MarineTraffic, он продолжает выходить в море.
Судно сменило название на Peace и теперь ходит под флагом Сьерра-Леоне. В конце февраля танкер находился в российских территориальных водах, затем зашел в финский порт Котка, а после направился в египетский Порт-Саид.
Кто несет ответственность за разлив нефти?
«До войны российский рынок перевозок контролировали крупные компании, у которых были новые танкеры и развитая система безопасности», - говорит Симонов.
Однако санкции изменили структуру экспорта нефти, а развитие теневого флота РФ усугубило экологическую ситуацию. Наибольший ущерб наносят малозаметные утечки при перевалке нефти с судна на судно и других операциях на воде, отмечает он.
Привлечь перевозчиков к ответственности сложно, рассуждает эксперт, так как в случае крупного разлива нефти и отсутствии страхового покрытия, сложно будет установить ответственного.
«Главные риски существуют для портов, принимающих такие суда, но в большинстве случаев разливы происходят в нейтральных водах», - говорит Симонов.
Это особенно актуально, учитывая, что один из самых распространенных грузов теневого флота - мазут. Ликвидация его разливов требует длительного времени и значительных затрат. Один из примеров - катастрофа российских танкеров «Волгонефть» в Черном море, добавляет эколог.
Как бороться с теневым флотом?
На данный момент не существует механизмов противодействия теневому флоту РФ, которые не нарушали бы международное право, говорит Вахтмайстер. Более того, жесткие меры могут привести к дальнейшей эскалации со стороны России.
По его мнению, эффективным шагом могла бы стать обязательная проверка страхового покрытия у танкеров: «Если судно не может предоставить доказательства надежной страховки, ему должно быть запрещено передвижение по Балтике».
В сочетании с санкциями ЕС и США это могло бы создать действенную систему контроля, считает он. Симонов, в свою очередь, считает, что эффективность санкций зависит от политической воли. Он приводит в пример решение Международной морской организации, которая в 2023 году ввела жесткие ограничения на перевозку мазута в Арктике.
«Если бы подобные меры распространили на другие регионы, контроль за безопасностью перевозок стал бы эффективнее. Но если у крупнейших игроков нет политической воли, санкции не принесут результата», - заключает он.