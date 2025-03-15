Расследование DW: какое будущее ждет теневой флот РФ?

Международная природоохранная организация Greenpeace ведет собственный список теневого флота РФ. По состоянию на март 2025 года в нем зафиксировано 192 подозрительных танкера. Большая их часть курсирует через Балтийское море, при этом возраст многих судов превышает 15 лет.

Экипажи этих танкеров часто состоят из неопытных моряков, а суда недостаточно застрахованы от таких рисков, как разлив нефти, объясняет специалист по энергетическим системам Хенрик Вахтмайстер из университета Уппсалы.

«Балтика - относительно небольшое море с узкими навигационными проходами. Если ничего не изменится, экологическая катастрофа в регионе лишь вопрос времени», - считает он.

В исследовании Greenpeace приводится пример 247-метрового танкера Chilli, ходившего под флагом Антигуа и Барбуды. Он перевозил сырую нефть из России через Балтийское море.

Экологи ссылаются на проверку судна: в 2023 году на его корпусе обнаружили значительную коррозию, а в марте 2024 года выявили шесть дефектов, включая проблемы с двигателем. В конце 2024 года Великобритания ввела санкции против этого танкера, но, как показывает сервис MarineTraffic, он продолжает выходить в море.

Судно сменило название на Peace и теперь ходит под флагом Сьерра-Леоне. В конце февраля танкер находился в российских территориальных водах, затем зашел в финский порт Котка, а после направился в египетский Порт-Саид.

Кто несет ответственность за разлив нефти?