Утром 20 февраля лидер Партии реформ Кристен Михал и председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас завтракают вместе в Доме Стенбока. По четверговой традиции лидеры коалиционных партий встречаются и за кофе, кашей и салатом обмениваются мыслями о том, что уже сделано и над чем еще предстоит работать, каковы настроения и что делать дальше. Однако на этот раз Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) не сидит за столом, у него есть другие дела.
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Анализ ⟩ Роковой завтрак: соцдемы проспали ход конем Кристена Михала
Оглядываясь назад, Ляэнеметс делает вывод, что именно на этом роковом завтраке была достигнута договоренность о смене правительства. Каллас вспоминает, что определенно не было такого, «чтобы мы пожали руки и сказали: "Сделаем это"», но она признает, что обсуждалось несколько тем, которые (согласно интерпретации Каллас и Михала) блокировались соцдемами. Михал также намекнул, что внутри фракции Партии реформ нарастает напряженность по поводу функционирования коалиции.