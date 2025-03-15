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Анализ Роковой завтрак: соцдемы проспали ход конем Кристена Михала

Перевод: София Солдатенко
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Вежливый и дружелюбный стиль премьер-министра Кристена Михала скрыл сгущающуюся над головами социал-демократов тучу.
Вежливый и дружелюбный стиль премьер-министра Кристена Михала скрыл сгущающуюся над головами социал-демократов тучу. Фото: Tairo Lutter

Утром 20 февраля лидер Партии реформ Кристен Михал и председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас завтракают вместе в Доме Стенбока. По четверговой традиции лидеры коалиционных партий встречаются и за кофе, кашей и салатом обмениваются мыслями о том, что уже сделано и над чем еще предстоит работать, каковы настроения и что делать дальше. Однако на этот раз Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) не сидит за столом, у него есть другие дела.

Оглядываясь назад, Ляэнеметс делает вывод, что именно на этом роковом завтраке была достигнута договоренность о смене правительства. Каллас вспоминает, что определенно не было такого, «чтобы мы пожали руки и сказали: "Сделаем это"», но она признает, что обсуждалось несколько тем, которые (согласно интерпретации Каллас и Михала) блокировались соцдемами. Михал также намекнул, что внутри фракции Партии реформ нарастает напряженность по поводу функционирования коалиции.

Можно только догадываться, каким был бы тон и тема завтрака, если бы Ляэнеметс тоже был там. По крайней мере тем утром было принято одно важное решение, которое несколько часов спустя встревожило коалиционные партии. Михал объявил, что масштабный энергетический план правительства следует поставить на паузу. Каллас представляет то же самое в тональности «мы там решили». В любом случае, факт остается фактом: Ляэнеметс не присутствовал, и он, как и другие министры, узнал об этом несколько часов спустя в кабинете министров. Конечно, это никому не понравилось.

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