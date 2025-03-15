Убит лидер «Исламского государства» в Ираке и Сирии

Иракский премьер назвал аль-Рафаи «одним из самых опасных террористов в Ираке и мире». В свою очередь Трамп рассказал, что лидера ИГ «неустанно выслеживали» американские военные, а его «жалкая жизнь была прервана вместе с другим членом ИГ в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством».

«Мир через силу!» - добавил президент США на платформе Truth Social.

Центральное командование США заявило, что американские и иракские силы нанесли авиаудар в иракской провинции Анбар, в результате которого был убит «лидер ИГ №2, руководитель глобальных операций Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, он же "Абу Хадиджа" и еще один боевик ИГ».

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

Коалиция против ИГ завершит миссию в Ираке в 2025 году

Вашингтон и Багдад в сентябре 2024 года после многомесячных переговоров договорились о свертывании возглавляемой США миссии по борьбе с группировкой «Исламское государство». Миссия коалиционных войск в Ираке должна завершиться до конца сентября 2025 года.

По словам американского высокопоставленного представителя, стороны согласовали переходный план, предусматривающий два этапа. На первом этапе - до конца сентября 2025 года - будет свернуто присутствие коалиционных войск «на определенных базах в Ираке». В то же время борьба против ИГ в Сирии будет продолжаться. На втором этапе коалиционным войскам будет разрешено до сентября 2026 года использовать территорию Ирака для проведения спецопераций в Сирии.