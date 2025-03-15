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Аукцион! Большой хутор продается по цене комнаты в таллиннском общежитии

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Хутор продается за долги.
Хутор продается за долги. Фото: Фото: KV.EE

Cудебный исполнитель выставил на аукцион хутор, расположенный в деревне Таадиквере Ярвамаа.

На большом земельном участке площадью два гектара расположен дом жилой площадью 93 м² с деревянными конструкциями и крышей из шифера.  

Согласно данным Регистра строений, предполагаемый год первоначального ввода здания в эксплуатацию - 1938. Что касается состояния, то кровельный материал обновлен, окна заменены, вода поступает из скважины на участке, канализация отсутствует. Состояние внутренней отделки удовлетворительное.

Недвижимость обременена ипотекой, личными долгами и судебным решением. Стартовая цена составляет 68 000 евро. 

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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