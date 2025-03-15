Аукцион! Большой хутор продается по цене комнаты в таллиннском общежитии

На большом земельном участке площадью два гектара расположен дом жилой площадью 93 м² с деревянными конструкциями и крышей из шифера.

Согласно данным Регистра строений, предполагаемый год первоначального ввода здания в эксплуатацию - 1938. Что касается состояния, то кровельный материал обновлен, окна заменены, вода поступает из скважины на участке, канализация отсутствует. Состояние внутренней отделки удовлетворительное.

Недвижимость обременена ипотекой, личными долгами и судебным решением. Стартовая цена составляет 68 000 евро.

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