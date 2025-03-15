Фото «Что вы думаете о Трампе и Путине?»: эстонские школьники почти час допрашивали американского дипломата

Используя в помощь заметки на своем телефоне, политический советник посольства США Сет Винговски начинает представляться. Делает он это на эстонском языке, которым владеет прекрасно, учитывая короткий период обучения и практики. Падежные окончания получаются безупречными, и хотя он иногда заглядывает в смартфон, на самом деле он мог бы обойтись и без него. «А думаете вы тоже по-эстонски?» - позже его спрашивает один из учеников. Нет, этого американец все-таки не делает.