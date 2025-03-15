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Фото «Что вы думаете о Трампе и Путине?»: эстонские школьники почти час допрашивали американского дипломата

Перевод: София Солдатенко
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Дипломат посольства США Сет Винговски, посетивший Кяэпаскую школу, рассказал ученикам о своей жизни и работе и ответил на ряд вопросов.
Дипломат посольства США Сет Винговски, посетивший Кяэпаскую школу, рассказал ученикам о своей жизни и работе и ответил на ряд вопросов. Фото: Arved Breidaks

Стоя перед примерно 40 учениками в зеркальном зале Кяэпаской основной школы Кяэпа, дипломат посольства США Сет Винговски заглядывает в телефон и затем признается на кристально чистом эстонском языке: «К сожалению, я не говорю на выруском диалекте, но в хоре я пел песню Мари Калкун Sata-sata!».

Используя в помощь заметки на своем телефоне, политический советник посольства США Сет Винговски начинает представляться. Делает он это на эстонском языке, которым владеет прекрасно, учитывая короткий период обучения и практики. Падежные окончания получаются безупречными, и хотя он иногда заглядывает в смартфон, на самом деле он мог бы обойтись и без него. «А думаете вы тоже по-эстонски?» - позже его спрашивает один из учеников. Нет, этого американец все-таки не делает.

Сет Винговски, говоривший с учениками на эстонском языке, в начале своей презентации использовал заметки в телефоне, но и без них он прекрасно справился бы на иностранном языке.
Сет Винговски, говоривший с учениками на эстонском языке, в начале своей презентации использовал заметки в телефоне, но и без них он прекрасно справился бы на иностранном языке. Фото: Arved Breidaks
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