Певкур проигнорировал этот вопрос. Хотя об этом все громче говорил в интервью СМИ тогдашний командующий Силами обороны генерал Херем. Почему?

Потому что министр ничего не делал.

Командующий Силами обороны Мартин Херем досрочно ушел в отставку.

Следом, в знак протеста против неспособности обеспечить закупки боеприпасов, ушел и канцлер Министерства обороны Кусти Сальм. Певкур прокомментировал ситуацию, заявив, что государство не может брать новые кредиты и вопрос закупок будет обсуждаться в правительстве. Тогдашний премьер-министр Кая Каллас отреагировала так: «Я ничего об этом не знаю».

Еще в июне прошлого года член Партии реформ Кристо Энн Вага требовал отставки Певкура, указывая на управленческий хаос в министерстве.

Прошлым летом новый командующий Силами обороны представил очередную военную рекомендацию, согласно которой необходимо было срочно закупить боеприпасы на 1,6 миллиарда евро. После этого Певкур сменил риторику и заявил, что поддерживает дополнительные закупки, а в стратегию бюджета правительства включили соответствующую статью на период 2025 - 2031 годов, объяснив это тем, что раньше реализовать проект невозможно.

Но и это ложь. Директор Центра оборонных инвестиций Магнус Саар неоднократно заявлял в прошлом году, что при наличии политической воли и финансирования боеприпасы можно закупить уже к 2028 году. Более того, сам Певкур зашел в тупик со своими противоречивыми заявлениями.