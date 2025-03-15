Сб, 15.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

УРМАС РЕЙНСАЛУ У нас нет времени на дискуссии, пора закупать боеприпасы!

Перевод: Вера Копти
Copy
Gредседатель партии «Отечество», член Рийгикогу Урмас Рейнсалу.
Gредседатель партии «Отечество», член Рийгикогу Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev / Postimees
  • Эстония до сих пор не смогла запустить процесс дополнительной закупки боеприпасов
  • Мы потеряли недопустимо много времени
  • Вместо затяжных переговоров следует признать свою неспособность к действиям и заменить Певкура

​Сегодня Партия реформ и Eesti 200 собираются «обсудить», что делать с безопасностью Эстонии. Два года они находятся у власти, и теперь те же самые люди планируют вести переговоры… до мая. Я дам этим переговорщикам конкретный совет: внимательно изучите рекомендации командующего Силами обороны и выполните их, - пишет председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.

Но прежде вам стоит честно ответить себе на вопрос: почему вы до сих пор ничего не сделали? Очевидно, что действующий министр обороны оказался неспособен принимать и реализовывать критически важные решения в сфере национальной обороны.

В среду утром на заседании специальной комиссии Рийгикогу по бюджетному контролю я узнал, что из 1,6 миллиарда евро, выделенных на дополнительные закупки боеприпасов, по состоянию на этот день было использовано… 0 евро. Вы не ослышались: ноль.

Еще 27 июня 2023 года я написал министру обороны Певкуру о необходимости срочной закупки дополнительных боеприпасов: «Необходимо безотлагательно провести дополнительный тендер на закупку боеприпасов, чтобы обеспечить необходимые резервы. Сделанного до сих пор, равно как и запланированного, далеко не достаточно. Это понимают все, кто знаком с ситуацией, и на это открыто указывал командующий Силами обороны».

Еще тогда командующий Силами обороны говорил о необходимости инвестиций в размере 1,6 миллиарда евро, и Певкур прекрасно об этом знал. Однако в СМИ он назвал меня популистом и заявил, что рекомендации военных выполняются, а деньги государству нужны для других целей.

Слушайте рекомендации военных и выполняйте их!

В августе 2023 года я вновь публично заявил: «Нам срочно необходим экстренный кредит на закупку боеприпасов. Это критически важная инвестиция в оборону Эстонии. Я говорю это с полной уверенностью. По оценке командующего Силами обороны, необходимая сумма составляет пять процентов ВВП. Мы не имеем права упустить этот момент, пока Россия вовлечена в войну против Украины».

Певкур проигнорировал этот вопрос. Хотя об этом все громче говорил в интервью СМИ тогдашний командующий Силами обороны генерал Херем. Почему?

Потому что министр ничего не делал.

Командующий Силами обороны Мартин Херем досрочно ушел в отставку.

Следом, в знак протеста против неспособности обеспечить закупки боеприпасов, ушел и канцлер Министерства обороны Кусти Сальм. Певкур прокомментировал ситуацию, заявив, что государство не может брать новые кредиты и вопрос закупок будет обсуждаться в правительстве. Тогдашний премьер-министр Кая Каллас отреагировала так: «Я ничего об этом не знаю».

Еще в июне прошлого года член Партии реформ Кристо Энн Вага требовал отставки Певкура, указывая на управленческий хаос в министерстве.

Прошлым летом новый командующий Силами обороны представил очередную военную рекомендацию, согласно которой необходимо было срочно закупить боеприпасы на 1,6 миллиарда евро. После этого Певкур сменил риторику и заявил, что поддерживает дополнительные закупки, а в стратегию бюджета правительства включили соответствующую статью на период 2025 - 2031 годов, объяснив это тем, что раньше реализовать проект невозможно.

Но и это ложь. Директор Центра оборонных инвестиций Магнус Саар неоднократно заявлял в прошлом году, что при наличии политической воли и финансирования боеприпасы можно закупить уже к 2028 году. Более того, сам Певкур зашел в тупик со своими противоречивыми заявлениями.

Сначала он утверждал, что командующий Силами обороны не запрашивал боеприпасы. Затем заявлял, что на это нет денег. После этого говорил, что из-за дефицита быстрое приобретение невозможно. Но свою последнюю ложь он сам же признал 26 января в эфире ERR, сказав, что при дополнительном финансировании закупку боеприпасов на 1,6 миллиарда евро можно было бы провести уже к 2027 году.

Подведем итог: под руководством Певкура из 1,6 миллиарда евро на закупку боеприпасов не выделено ни одного евро. Министр обороны не смог адекватно оценить критические потребности страны в сфере безопасности и своевременно принять решения.

Мы потеряли время, а это дорого обходится Эстонии не только в вопросах безопасности, но и в финансовом плане: боеприпасы дорожают. Кроме того, уже принятые решения не были реализованы на управленческом уровне. Понятно, что я не могу разглашать секретную информацию, но факт остается фактом: не сделано ничего.

Прошлым летом Кристен Михал предпочел оставить своего внутрипартийного конкурента в правительстве. Это было партийное решение, принесенное в жертву безопасности Эстонии.

Сегодня у переговорщиков есть только один разумный вариант: признать свою несостоятельность и заменить Певкура. Вопросы национальной обороны двигались вперед не благодаря министру, а вопреки ему. Другими словами, это управление было не просто правым - оно было провальным.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх