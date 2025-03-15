В центре Таллинна появятся новый парк и многоквартирные дома

Таллиннская управа инициировала детальную планировку недвижимости по адресу Саку, 13 с целью разделить земельный участок на две части. На одной предполагается строительство жилых домов высотой от трех до восьми этажей, а на другом - создание общественного парка.

По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, на участке между Пярнуским шоссе и железной дорогой основное внимание уделялось мелкому производству, однако близость к центру города делает этот район привлекательным и для жилой застройки.

«Цель Таллинна - создание разнообразной городской среды, где имеются как производственные, так и коммерческие и жилые площади. Основным условием для планировки жилых домов является хорошая связь с сетью общественного транспорта, близость образовательных учреждений, а также наличие общественного зеленого пространства», - сказала Липпус.

Иллюстративный материал к детальной планировке участка по адресу Саку, 13. Фото: Управа города Таллинна.

Проектирование зеленой зоны в рамках данной планировки является основой для улучшения развития этого микрорайона, где новые планируемые жилые здания будут интегрированы в деловую зону.

Площадь участка составляет 0,96 гектара. Участок расположен в квартале Китсекюла, на пересечении улиц Саку и Кяру, и граничит с жилыми многоквартирными домами на западе, а на севере, востоке и юге - с производственными и коммерческими территориями.

В непосредственной близости разрабатывается несколько детальных планировок, в рамках которых предусмотрено строительство многоквартирных домов, жилых комплексов с коммерческими помещениями и офисных зданий.

Согласно планировке, участок по адресу Саку, 13 будет разделен на жилую и общественную зону. Для жилой зоны будет предоставлено право на строительство многоквартирных домов высотой от трех до восьми этажей, которые спроектированы с перепадом высоты, чтобы обеспечить лучшую освещенность для квартир и возможность создания террас. Расположение домов оставляет пространство для создания общественной зеленой зоны, предназначенной для жителей района.

Доступ к подземному этажу, где предусмотрены парковочные места, будет обеспечен как с улицы Саку, так и с улицы Кяру. Пандусы интегрированы в объем зданий, чтобы сохранить эстетичный внешний вид. Расположение участка Саку, 13 вблизи центра города поддерживает экологически чистые способы передвижения.

Детальную планировку разработала компания K-Projekt AS, с материалами планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.