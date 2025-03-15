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Платный въезд в Ригу – вопрос времени. Когда его введут?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Туман на дороге. Иллюстративное фото
Туман на дороге. Иллюстративное фото Фото: K-FK/Shutterstock

Введение платы за въезд в центр Риги - один из ключевых инструментов регулирования движения, который должен быть реализован в ближайшие годы. По мнению урбанистов, вопрос уже не в том, нужна ли такая мера, а когда именно ее следует внедрить, пишет Rus.TVNET.

На данный момент Юрмала - единственный город в Латвии, где действует сбор за въезд в зону с особым режимом, напоминает Министерство охраны окружающей среды и регионального развития страны (VARAM).

Попытки ввести аналогичную плату предпринимались и ранее. В 2012 году власти Плявиняса хотели взимать деньги за проезд грузового транспорта, так как интенсивное движение фур сильно увеличивало расходы на содержание дорог. Предполагалось, что собранные средства помогут поддерживать проезжую часть в хорошем состоянии. Однако предложение вызвало резкие протесты, поскольку Плявиняс расположен на транзитной магистрали Рига - Даугавпилс, и введение сбора означало бы, что всем водителям, следующим из столицы Латвии в Латгалию, пришлось бы платить за проезд. В итоге идею признали несостоятельной и от нее отказались.

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