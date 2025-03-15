Введение платы за въезд в центр Риги - один из ключевых инструментов регулирования движения, который должен быть реализован в ближайшие годы. По мнению урбанистов, вопрос уже не в том, нужна ли такая мера, а когда именно ее следует внедрить, пишет Rus.TVNET.
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Платный въезд в Ригу – вопрос времени. Когда его введут?
На данный момент Юрмала - единственный город в Латвии, где действует сбор за въезд в зону с особым режимом, напоминает Министерство охраны окружающей среды и регионального развития страны (VARAM).