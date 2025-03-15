Политолог о внешней политике США: «Это более масштабное изменение, чем вторжение России в Украину»

Канада сейчас пересматривает заключенные с Америкой соглашения по поставкам истребителей F-35. Португалия также отказывается от закупок истребителей у США. Причиной называется нестабильная внешняя политика США.

Канада и Португалия являются лишь отдельными странами, однако их реакция свидетельствует о произошедших переменах. Форсберг называет изменение внешней политики США и его последствия значительными.

«Я думаю, что это более масштабное изменение, чем вторжение России в Украину три года назад», - размышляет эксперт.

На этой неделе Украина приняла предложение американской стороны о прекращении огня. Форсберг заявил, что выдвинутые Россией Украине условия можно назвать жесткими. Эксперт отмечает, что прекращение огня возможно при условии, что обе стороны сочтут его лучшей альтернативой войне.

«Если Россия добьется своего, то Украина может перестать быть суверенным государством и превратится в некое подобие Беларуси под сильным контролем Москвы», - говорит политолог.

По мнению Форсберга, справедливый мир будет включать в себя судебное преследование военных преступников и возвращение оккупированных территорий. В случае Украины и России эти вопросы в условиях проигнорированы.

«Тут возникает вопрос, можно ли достичь прочного мира, если эти вопросы будут урегулированы?» - эксперт напоминает, что в истории страны, ранее воевавшие друг с другом, часто возвращаются к боевым действиям.