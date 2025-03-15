Райнер Сакс Трамп продолжает верить в фантомную операцию России

Напомним, накануне президент России во время посещения командного пункта заявил, что украинские войска окружены в Курской области, и что с ними следует обращаться как с террористами.

Президент США таким образом (очевидно, непреднамеренно) помогает российскому лидеру формировать удобный для него нарратив.

Российские власти, в свою очередь, получили подтверждение, что Трамп находится в их информационном поле. Это уже второй случай, когда после встречи спецпредставителя США Уиткоффа в России американский лидер повторяет в СМИ их сообщения.

Также президент США почему-то публично попросил Россию пощадить окруженных украинских военных. Российский лидер отреагировал на это мгновенно и в присутствии телекамер заявил, что, если эти силы сдадутся, он примет во внимание гуманитарную просьбу американского президента. Как видно, российская система информационного влияния работает эффективно и оперативно.

Поскольку украинские войска не окружены ни в Курске, ни в любом другом месте, будет интересно посмотреть, инсценирует ли Россия капитуляцию украинских солдат-призраков или придумает какое-то другое продолжение для развития этого эпизода.

Вероятно, Россия представила США пакет своих требований и добивается окончательного соглашения о прекращении огня и перемирии. Москва, похоже, надеется, что нынешнее руководство США не сможет четко определить, где на самом деле находятся «красные линии» для России и от каких требований она может легко отказаться.