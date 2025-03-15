Президент США заявил в соцсетях, что общался с президентом России и якобы есть надежда на прекращение войны. Кроме того, он сообщил, что российские войска окружили тысячу украинских солда – и это подтверждает, что спецпредставитель президента США Уиткофф действительно лично встречался в Москве с российским лидером, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Трамп продолжает верить в фантомную операцию России
Напомним, накануне президент России во время посещения командного пункта заявил, что украинские войска окружены в Курской области, и что с ними следует обращаться как с террористами.
Президент США таким образом (очевидно, непреднамеренно) помогает российскому лидеру формировать удобный для него нарратив.
Российские власти, в свою очередь, получили подтверждение, что Трамп находится в их информационном поле. Это уже второй случай, когда после встречи спецпредставителя США Уиткоффа в России американский лидер повторяет в СМИ их сообщения.
Также президент США почему-то публично попросил Россию пощадить окруженных украинских военных. Российский лидер отреагировал на это мгновенно и в присутствии телекамер заявил, что, если эти силы сдадутся, он примет во внимание гуманитарную просьбу американского президента. Как видно, российская система информационного влияния работает эффективно и оперативно.
Поскольку украинские войска не окружены ни в Курске, ни в любом другом месте, будет интересно посмотреть, инсценирует ли Россия капитуляцию украинских солдат-призраков или придумает какое-то другое продолжение для развития этого эпизода.
Вероятно, Россия представила США пакет своих требований и добивается окончательного соглашения о прекращении огня и перемирии. Москва, похоже, надеется, что нынешнее руководство США не сможет четко определить, где на самом деле находятся «красные линии» для России и от каких требований она может легко отказаться.
Можно предположить, что российские официальные лица в ближайшие дни начнут делать громкие заявления на всевозможные темы в области безопасности, чтобы создать иллюзию масштабной повестки для будущих переговоров.
При этом президент США не объявил о каком-либо прорыве или успехе в вопросе перемирия, а охарактеризовал переговоры как сложные, пообещав какие-то позитивные новости в начале следующей недели.
Логика ситуации подсказывает, что российская армия на фронте продолжит прилагать максимум усилий, рапортуя о взятии новых городов.
В итоге пресс-секретарь президента России заявил, что Москва передала свои предложения по перемирию через американского спецпредставителя. По словам Пескова, есть основания для осторожного оптимизма.
Россия продолжает тактику избежания острого противостояния с США и через медиа старается убедить американское руководство, что дополнительное давление на нее не требуется.
Успешные шаги Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) вчера сообщила о ряде целей, пораженных украинскими дронами за последние дни, о которых в СМИ было мало информации.
По данным источников СБУ, атакам подверглись две крупные газоперекачивающие станции. Также в Белгородской области была уничтожена армейская база, где хранились ракеты для комплексов ПВО С-300 и С-400. Это серьезный удар по российским вооруженным силам, снижающий их возможности атаковать Харьков.
Согласно сообщениям российских источников, Украина использовала европейскую навигационную систему Galileo для ударов по удаленным целям в оккупированной Херсонской области. В российских соцсетях отмечают, что зависимость Украины от военных возможностей США сокращается.
Этой ночью украинские дроны атаковали несколько объектов по всей России, включая западные и южные регионы. Крупные пожары зафиксированы в Волгограде и черноморском порту Новороссийске, где находится основная база российского флота в регионе и важный терминал по экспорту нефти.
Также мощные взрывы произошли в районе города Валуйки в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной. Через этот город проходит железная дорога, по которой снабжаются российские войска, ведущие наступление на севере Луганской области в направлении Купянска, Лимана и Северска.
Ситуация на фронте
Российские дроны этой ночью атаковали Одессу и Сумы. Херсонскую область ежедневно бомбят планирующими авиабомбами.
Активность российской армии на линии фронта остается на уровне предыдущих дней, командование пытается вернуть инициативу в направлении Покровска.
Президент Украины заявил, что украинские войска выполнили свою задачу на Курском направлении. По его словам, операция позволила остановить наступление российских сил на Харьков и стабилизировать ситуацию в районе Покровска.
При этом он не стал подчеркивать политическое значение Курской операции, как делал раньше. Президент объявил операцию завершенной, хотя украинские силы еще удерживают позиции на некоторых участках российской территории.
Можно предположить, что российская армия будет продолжать атаки на этих рубежах по чисто психологическим причинам. Дальнейшие боевые действия здесь следует рассматривать как попытки российской армии продвинуться в сторону города Сумы.
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои, значительных изменений нет.
На Купянском направлении темп российского наступления остается низким.
На Лиманском направлении идут интенсивные атаки, в районе Северска российская армия также предприняла несколько попыток наступления. Украинские войска проводят контратаки. В целом серьезных изменений по этому участку фронта нет.
В районе Бахмута продолжаются бои низкой интенсивности, особенно в окрестностях Часов Яра.
В районе города Торецк российские командиры ввели в бой новые резервы, что позволило увеличить число атак. Бои за город продолжаются, но серьезных изменений в расстановке сил пока не произошло.
На Покровском направлении российская армия пытается постепенно наращивать количество атак. Однако, судя по всему, основные резервы были переброшены в район Торецка, и массированных ударов здесь не наблюдается.
Южнее российские войска также продолжают наступления, но их интенсивность не сопоставима с боями конца прошлого года. Общая ситуация на этом участке фронта остается стабильной.
На южном фронте российская армия продолжает свои обычные атаки на ранее выбранных направлениях.