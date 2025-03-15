Тарифный хаос Трампа. Первые уроки торговой войны США со всем миром

Трампа это, похоже, не трогает. Если в первый срок он внимательно следил за фондовым рынком, хвалился его ростом и считал его мерилом достижений в реальной экономике, то на этот раз он готов к жертвам.

Канадцы затеяли антиамериканский флешмоб «Локти вперед» в ответ на тарифы Трампа. Фото: Reuters

В разгар распродажи акций Трампа спросили, как он к ней относится.

«Я вообще не слежу за фондовым рынком», — ответил Трамп и добавил, что в рекордном падении индексов виноваты не его тарифы, а некие «глобалисты, которые видят, как наша страна богатеет, и им это не нравится».

Даже если американская экономика притормозит, сложности будут временными, уверен Трамп: «Будет переходный период, потому что мы затеяли очень большое дело».

«Тарифы нужны не только для защиты рабочих мест. Они защитят душу нашей страны. Они снова сделают Америку богатой и великой, — сказал Трамп в Конгрессе в начале марта. — Будут некоторые сложности, но нас это не смущает. Ничего страшного».

Разори соседа и себя

Торговая политика Трампа заимствована из 1930-х годов, эпохи тарифных войн и девальваций под лозунгом «разори соседа». Тогда все закончилось Великой депрессией и Второй мировой войной.