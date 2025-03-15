SpaceX успешно запустила пилотируемую миссию к МКС

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на борту успешно запущен к Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала вечером в пятницу, 14 марта, с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

В рамках совместной с NASA миссии Crew-10 на МКС должны быть доставлены астронавты США Николь Айерс и Энн Макклейн, российский космонавт Кирилл Песков и японец Такуя Ониси.

Изначально запуск миссии был запланирован на 12 марта, но из-за технических проблем его пришлось отложить.

Возвращение на Землю астронавтов NASA

В рамках миссии также планируется вернуть на Землю астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, находящихся на МКС уже девять месяцев.

Они отправились к МКС 5 июня 2024 года на корабле CST-100 Starliner компании Boeing и должны были пробыть там восемь дней, однако их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе и утечки гелия в сервисном модуле корабля, замеченных во время первого полета Starliner с экипажем на МКС.