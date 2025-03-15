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США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан 43 стран

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне (фото из архива)
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне (фото из архива) Фото: DW

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничений на поездки, которые затронут граждан десятков стран в различной степени, сообщила вчера газета The New York Times.

Вступив в должность 20 января, Трамп поручил Государственному департаменту в течение 60 дней определить страны, контрольные и мониторинговые данные по которым настолько недостаточны, что частичный или полный запрет на въезд их граждан в США может быть оправдан. Ожидается, что этот список будет готов уже на следующей неделе.

Ссылаясь на анонимные источники, The New York Times сообщает, что в списке фигурируют 43 государства, разделенные на три категории по степени ограничений. Однако чиновники отметили, что к моменту, когда документ попадет в Белый дом, его содержание может значительно измениться.

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