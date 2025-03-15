США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан 43 стран

Вступив в должность 20 января, Трамп поручил Государственному департаменту в течение 60 дней определить страны, контрольные и мониторинговые данные по которым настолько недостаточны, что частичный или полный запрет на въезд их граждан в США может быть оправдан. Ожидается, что этот список будет готов уже на следующей неделе.