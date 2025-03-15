Государство инвестирует миллион евро в проекты студентов-инженеров

По словам члена правления EIS Сигрид Харьо, из студенческих проектных групп выросли новые успешные компании, а их участники стали востребованными на рынке специалистами.

«Помимо таких известных инициатив, как третий эстонский солнечный автомобиль или студенческий спутник, в каждом конкурсе появляются новые инновационные проекты. В этот раз, например, среди них – разработка системы обнаружения дронов, что особенно актуально в сегодняшнем мире. Эта поддержка дает студентам возможность самостоятельно экспериментировать, разрабатывать идеи и вдохновляться инженерией», – отмечает Харьо.

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сандра Сярава подчеркивает, что для развития бизнеса с высокой добавленной стоимостью необходимо, чтобы передовые инженерные разработки доходили до предпринимательской среды.

«Применение полученных инженерных навыков на практике – первый шаг к внедрению научных достижений в реальную жизнь. Такие конкурсы призваны вдохновлять молодежь и увеличивать вероятность того, что кто-то из них сделает выбор в пользу инновационного бизнеса», – считает Сярава.

По мнению члена конкурсной комиссии и председателя совета Союза предприятий машиностроительной промышленности Эстонии Вельо Коннимойса, крайне важно, чтобы эта программа продолжалась и дальше.

«Не менее значимо, что качество проектов постоянно растет, а все университеты относятся к этому конкурсу со всей серьезностью. Только так можно найти и развить будущие эстонские Nokia и Apple», – отмечает он.

На конкурс студенческих инженерных проектов было подано 18 заявок, полный объем финансирования получили десять лучших инициатив. Максимальный размер гранта на один проект составил 100 000 евро.

Поддержанные проекты охватывают различные инженерные направления. Два связаны с разработкой дронов, один – с хранением водородной энергии, еще один – с созданием робота, учитывающего потребности пожилых людей.

Также финансирование получили проекты по разработке спутников, студенческой гоночной машины и солнечного автомобиля. Два проекта связаны с навигационными системами.

Главная цель программы – способствовать развитию инженерных знаний и их практическому применению. Гранты выделяются на проекты, инициированные студентами университетов и прикладных вузов.

Осенью нынешнего года будет объявлен четвертый по счету конкурс заявок. В нем смогут участвовать как проекты, не вошедшие в число лучших на предыдущем этапе, так и совершенно новые инициативы.