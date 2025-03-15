По словам председателя Центристской партии и бывшего мэра Таллинна Михаила Кылварта, результаты опроса жителей столицы, согласно которым удовлетворенность таллиннцев своим городом упала до самого низкого уровня за десятилетие, свидетельствуют о том, что под руководством социал-демократов в городской управе нет единства, а вот атмосфера хаоса и отсутствие командного духа очевидны.
Для подписчиков
Кылварт: вместо командного духа в городской управе царит хаос
«Снижение показателей удовлетворенности ясно указывает на то, что управление городом пострадало. Этот спад вызывает серьезное беспокойство и, безусловно, является ударом и для городских чиновников, которые годами вкладывали душу в развитие Таллинна и стремились создавать среду, соответствующую ожиданиям горожан. Многие опытные специалисты покинули свои посты, управление все дальше отдаляется от жителей, в то время как высшее руководство все больше увязает в решении мелких вопросов», - заявил Кылварт.