Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 марта, подписал указ, нацеленный на масштабные сокращения в семи независимых федеральных агентствах при правительстве США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Этим указом, как и многими другими шагами в рамках масштабной кампании по сокращению штата правительства, Трамп, вероятно, «проверяет границы» своих президентских полномочий, отмечает The New York Times.

Трамп поручил руководителям агентств «сократить исполнение должностных обязанностей и количество соответствующего персонала до минимума», а также ликвидировать те функции агенств, которые «не предусмотрены законом».

В указе упоминается, в частности, независимое Агентство США по глобальным медиа, финансирующее такие СМИ, как «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия».

Основная задача агентства, как указано на его сайте, состоит в том, чтобы «информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии».

В числе других агентств, ставших целью указа Трампа, - Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), являющийся главным источником федерального финансирования музеев и библиотек в США.

Трамп: критикующие меня СМИ должны стать вне закона

В тот же день, 14 марта, Дональд Трамп резко высказался против критически настроенных к нему СМИ.

Выступая в министерстве юстиции США, Трамп обвинил телеканалы CNN и MSNBC в том, что они освещают его деятельность «на 97,6% в негативном ключе», и добавил: «Этому нужно положить конец, это должно быть незаконным», передает агентство AFP.

Президент США также назвал критикующие его СМИ «политическими инструментами Демократической партии» и обвинил их в коррумпированности.