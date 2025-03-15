История такова. Человек пришел к мудрецу и пожаловался: «В моем доме слишком мало места, мы живем в одной комнате всей семьей, с бабушкой и дедушкой, просто не помещаемся. Что делать?»

Мудрец ответил: «У тебя есть овцы? Заведи их в дом». Человек завел в дом десять овец, но стало только хуже.

Он снова пришел жаловаться. «У тебя есть корова, верно? Заведи и ее в дом», – сказал мудрец. Человек так и сделал, но ситуация стала совершенно невыносимой.

Через неделю он снова явился к мудрецу, моля о помощи. И услышал совет: «Выведи корову».

На следующий день он вернулся в слезах благодарности: «Как же теперь хорошо жить, спасибо!»

Как видите, не нужно было строить новый дом или расширять старый – достаточно было создать еще одну проблему, затем решить ее, и первая уже не кажется такой серьезной.

Причем, что интересно: раньше человек жил без овец и ему было тесно, а теперь он живет с овцами, но чувствует себя прекрасно.

Это классика, а в политике, как и в любой другой сфере, классику нужно знать. Уверен, что Кристьян Михал прекрасно знаком с этой притчей, поскольку нынешний опереточный «ремонт правительства» — это его безупречная постановка на сцене Дома Стенбока.