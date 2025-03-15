Вы наверняка знаете эту старую притчу о том, как все в жизни относительно и что ваше самочувствие зависит не от реальности, а от ваших ожиданий, пишет на страницах Postimees историк Лаури Вахтре (партия «Отечество»).
История такова. Человек пришел к мудрецу и пожаловался: «В моем доме слишком мало места, мы живем в одной комнате всей семьей, с бабушкой и дедушкой, просто не помещаемся. Что делать?»
Мудрец ответил: «У тебя есть овцы? Заведи их в дом». Человек завел в дом десять овец, но стало только хуже.
Он снова пришел жаловаться. «У тебя есть корова, верно? Заведи и ее в дом», – сказал мудрец. Человек так и сделал, но ситуация стала совершенно невыносимой.
Через неделю он снова явился к мудрецу, моля о помощи. И услышал совет: «Выведи корову».
На следующий день он вернулся в слезах благодарности: «Как же теперь хорошо жить, спасибо!»
Как видите, не нужно было строить новый дом или расширять старый – достаточно было создать еще одну проблему, затем решить ее, и первая уже не кажется такой серьезной.
Причем, что интересно: раньше человек жил без овец и ему было тесно, а теперь он живет с овцами, но чувствует себя прекрасно.
Это классика, а в политике, как и в любой другой сфере, классику нужно знать. Уверен, что Кристьян Михал прекрасно знаком с этой притчей, поскольку нынешний опереточный «ремонт правительства» — это его безупречная постановка на сцене Дома Стенбока.
Нет, я не говорю, что социал-демократы играют роль коровы. В чем виновато животное? Аналогия немного сложнее: роль коровы исполняют самые нелепые инициативы и предлагаемые налоговые повышения.
Формула проста: объявляем десять бесполезных или бессмысленных реформ, доводим народ до белого каления, а потом под барабанную дробь сообщаем, что две из них все же отменяем. Народ, радуйся!
И, о чудо, народ радуется. А остальные восемь изменений принимает, не моргнув глазом. Классика.
Дальнейшее зависит от того, позволим ли мы себя одурачить этим фокусом.
Не стоит забывать, что речь идет о правительстве, которое по-прежнему считает несправедливым приоритетную поддержку многодетных семей, радует нас автомобильным налогом, не отказалось от абсурдной идеи офшорных ветряных электростанций, ведет разговоры о сокращении бюрократии, предназначенные исключительно для самых наивных.
Регуляции сыплются со всех сторон. Полное отсутствие здравого смысла проявляется в нормативах по безопасности труда, пищевой и товарной безопасности, оценке воздействия и многом другом.
Власти с гордостью заявляют, что сократят пресловутый «отчет о устойчивом развитии» на 20%, хотя ему место в мусорной корзине – на все 100%.
Дальше на горизонте чипирование маникюрщиц и лицензирование кошек (или наоборот – какая разница).
Из Эстонии выдавливают инвесторов, а существующим предприятиям как будто намеренно создают условия, чтобы они закрылись и переехали в Латвию.
Так что да, корову вроде бы вывели. Но стало ли от этого действительно легче жить – или нам только кажется, что стало?