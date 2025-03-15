50-летний водитель автомобиля BMW сбил трех человек во время акции протеста в столице Сербии, сообщила местная газета Blic. Полиция обнаружила правонарушителя, при задержании он оказал сопротивление.
В Белграде автомобиль въехал в толпу на очередной акции протеста
На очередной акции протеста в сербской столице Белграде в субботу, 15 марта, водитель автомобиля BMW сбил трех человек в городском районе Жарково.
На опубликованной местным изданием Blic видеозаписи инцидента видно, что водитель въезжает в людей, когда они идут по улице, после чего пытается скрыться с места происшествия.
«Полиция быстро обнаружила и задержала 50-летнего водителя автомобиля, при задержании он оказал активное сопротивление», - говорится в сообщении.
Все трое пострадавших госпитализировали, они получили легкие травмы, сообщили в МВД Сербии.
Обрушение кровли вокзала в городе Нови-Сад
Марши протеста в Белграде проходят уже более четырех месяцев. Они начались после того, как 1 ноября 2024 года на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес.
Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.
Строительством вокзала занималось китайское предприятие, прокладывающее на этом отрезке железнодорожную ветку между Белградом и Будапештом.
Протесты в Белграде распространились на другие города Сербии. Их участники призывают не дать ответственным уйти от наказания.
Демонстранты требовали отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича. Последний 28 января объявил об отставке.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты его не волнуют.