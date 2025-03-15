Эксперт: репутацию люксовых брендов использовать рискованно. Предприниматель: ничего незаконного не происходит

Так, небольшая компания The Perfume Brand из Луото рекламирует продажу «люксовых парфюмов по доступной цене». В рекламе компании говорится, что продукция «вдохновлена» известными ароматами, такими как Sauvage от Dior или Coco Mademoiselle от Chanel.

По мнению Тайны Пихлаяринне, профессора авторского права из Университета Хельсинки, деятельность The Perfume Brand находится на грани риска, поскольку компания использует репутацию и инвестиции люксовых брендов.

Предприниматель Ким Стенманн, стоящий за компанией The Perfume Brand, заявляет, что не нарушает закон, поскольку он не утверждает, что продает тот же продукт, что и у оригинального люксового или нишевого бренда.

Профессор: похоже на попытку нажиться за чужой счет

Реклама The Perfume Brand использует название оригинальных парфюмов и их цену, противопоставляя ее более низкой стоимости собственной продукции.

В одной рекламе виден узнаваемый флакон духов Tom Ford, этикетка которого замазана. В старых видео в соцсетях также видны флаконы других популярных брендов с оригинальными этикетками.

По словам профессора Пихлаяринне, сам аромат сложно защитить законом, но названия и флаконы многих люксовых духов часто зарегистрированы как товарные знаки.

Хотя The Perfume Brand в собственной упаковке не использует названия оригинальных духов, послуживших объектом копирования, а их флаконы очень универсальны, компания продвигает свои продукты как «вдохновленные» определенными брендовыми ароматами, упоминая их в маркетинге.

«Право на интеллектуальную собственность призвано предотвратить использование чужого труда и инвестиций для получения личной выгоды, и здесь действительно наблюдается попытка нажиться за чужой счет», - считает Пихлаяринне.

Если компанию сочтут нарушающей чужие права при копировании оригинального продукта или бренда, это может привести к выплате масштабных компенсаций и запрету на продолжение деятельности.

Пихлаяринне удивляется, что деятельность The Perfume Brand пока не вызвала вопросов: «Европейский суд в последние годы довольно строго относится к использованию известных товарных знаков в маркетинге. На них можно ссылаться, но не представлять свой продукт как имитацию другого. Здесь действительно существует большой риск.

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