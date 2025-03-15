В кулуарах Рийгикогу обсуждают новых кандидатов на пост президента Эстонии

По словам Кальюлайда, в коридорах парламента обсуждаются и рассматриваются различные потенциальные кандидаты на пост президента, и, естественно, идут разговоры о том, захочет ли действующий президент, у которого сейчас идет первый срок, баллотироваться на второй.

«В закулисных разговорах упоминаются и другие имена. Точно не помню, исключал ли сам Андрус Ансип такую возможность или нет, но его имя часто называют, - отметил Кальюлайд.

Политик добавил, что если какая-то партия, входящая в правительство, захочет выдвинуть в качестве кандидата в президенты человека, связанного с этой партией, нынешнему правительству сделать это будет сложнее, поскольку их база поддержки в Рийгикогу очень мала, а отношения с оппозиционными партиями остаются напряженными.

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