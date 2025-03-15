В Москве сотни людей протестуют против законопроекта об убийстве бездомных животных

В последние месяцы по всей стране произошло несколько резонансных случаев нападения собак на детей. В октябре 2024 года в якутском поселке Чульман собаки загрызли 12-летнюю девочку, а в феврале этого года в Сочи две домашние хаски напали на девятилетнего мальчика, нанеся ему тяжелые травмы.

После этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил разработать законопроект для защиты детей от нападений бродячих животных. По нему регионы получат право усыплять бездомных собак после истечения установленного срока.

На 15:00 по московскому времени у приемной Путина находилось более 500 человек, выступающих против законопроекта об эвтаназии бездомных животных.

«Депутатами все события списаны на бездомных собак, и в этой связи создан бесчеловечный и антиконституционный законопроект по безвозвратному отлову и легализации массовых убийств всех бездомных животных страны, что будет означать откат нашей Родины к варварству и жестокости», - сказано в обращении протестующих к президенту.

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