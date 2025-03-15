Президент Трамп запустил дискуссию о надежности и эффективности «ядерного зонтика» США как в Европе, так и в контексте НАТО, пишет на страницах Postimees генерал-майор в отставке Неэме Вяли (партия «Отечество»).
Эксперт ⟩ Трамп нажал на ядерную кнопку
Люди моего поколения наверняка помнят музыкальный клип на песню Land of Confusion группы Genesis.
В видео президент Рейган просыпается утром после тревожного сна и хочет позвать медсестру. У кровати на стене находятся две красные кнопки: одна с надписью NURSE (медсестра), другая – NUKE (ядерный удар). В замешательстве он путает их и случайно нажимает кнопку запуска атомной бомбы.
Намеренно или нет, но, судя по последним новостям, президент Трамп тоже нажал на «ядерную кнопку», вызвав волну обсуждений о надежности американского ядерного сдерживания как в Европе, так и в НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении начать дискуссию о расширении французского ядерного щита на другие европейские страны. Схожую позицию заняли будущий канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Литвы Гитанас Науседа. Польша еще год назад объявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие союзников.
Сейчас уже разные страны говорят о возможности обладания собственным ядерным арсеналом. Крупнейшая шведская газета Dagens Nyheter запустила обсуждение необходимости возобновления национальной ядерной программы. В 1970-х Швеция добровольно отказалась от своих разработок, но, вероятно, все наработки по-прежнему сохранились.
Все это связано с вопросом, насколько надежен «ядерный зонтик» США для союзников. Противоречивые заявления Трампа подрывают доверие к Соединенным Штатам как гаранту безопасности в Европе и во всем мире.
В декларации саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию альянса, в пункте 9 ядерное сдерживание было названо краеугольным камнем безопасности. Однако теперь в этом фундаменте появились трещины.
Вопросами ядерного оружия в НАТО занимается группа ядерного планирования, в которую входят все страны-члены, кроме Франции, которая предпочитает сохранять независимый ядерный потенциал. Судя по последним дискуссиям, эта позиция может измениться, что повлияет на работу альянса.
Любая страна НАТО при желании может внести вклад в коллективный ядерный потенциал. Некоторые предоставляют самолеты, способные нести ядерное оружие, другие – инфраструктуру для его хранения.
США разместили в Европе определенное количество ядерных бомб B-61, но они остаются под американским контролем. И именно здесь начинается неопределенность.
НАТО может коллективно принять решение об использовании ядерного оружия в случае конфликта, но для его применения потребуется согласие президента США. А президент уже заявил, что не собирается защищать союзников, если они не платят достаточно.
В интервью Postimees от 10 марта профессор Вели-Пекка Тюнккюнен предложил странам Балтии, Северной Европы и Польше создать собственный ядерный потенциал. С точки зрения безопасности идея может выглядеть разумной, но ее реализация потребует совершенно другого оборонного бюджета.
Например, стоимость строительства четырех британских атомных подлодок класса Dreadnought уже выросла до 37 миллиардов фунтов стерлингов. Хотя сама бомба стоит дешевле – в 2012 году одна B-61 оценивалась в 28 миллионов долларов.
Но такие бомбы нужно где-то хранить, обслуживать, охранять и в случае необходимости доставить к цели. Кроме того, ядерное оружие – это не товар, который можно просто купить у производителя. К тому же наши союзники подписали договоры, запрещающие распространение ядерного оружия.
Обороноспособность Эстонии начинается с сильных национальных сил обороны. В вопросе ядерного сдерживания нам следует полагаться на НАТО.
Перемены, инициированные Трампом, заставят альянс адаптироваться, и Эстония должна активно участвовать в этом процессе. Куда он приведет – пока сказать сложно.
Возвращаясь к Land of Confusion, второй куплет этой песни очень точно описывает текущую ситуацию:
Oh Superman, where are you now
When everything's gone wrong somehow
The men of steel, the men of power
Are losing control by the hour.
(О, Супермен, где же ты теперь,
Когда все идет наперекосяк?
Люди из стали, люди у власти
Теряют контроль с каждым часом.)
Похоже, что до Нобелевской премии мира кому-то далеко. Вместо мира Трамп сумел начать экономическую войну и гонку вооружений.