Эксперт Трамп нажал на ядерную кнопку

Вопросами ядерного оружия в НАТО занимается группа ядерного планирования, в которую входят все страны-члены, кроме Франции, которая предпочитает сохранять независимый ядерный потенциал. Судя по последним дискуссиям, эта позиция может измениться, что повлияет на работу альянса.

Любая страна НАТО при желании может внести вклад в коллективный ядерный потенциал. Некоторые предоставляют самолеты, способные нести ядерное оружие, другие – инфраструктуру для его хранения.

США разместили в Европе определенное количество ядерных бомб B-61, но они остаются под американским контролем. И именно здесь начинается неопределенность.

НАТО может коллективно принять решение об использовании ядерного оружия в случае конфликта, но для его применения потребуется согласие президента США. А президент уже заявил, что не собирается защищать союзников, если они не платят достаточно.

В интервью Postimees от 10 марта профессор Вели-Пекка Тюнккюнен предложил странам Балтии, Северной Европы и Польше создать собственный ядерный потенциал. С точки зрения безопасности идея может выглядеть разумной, но ее реализация потребует совершенно другого оборонного бюджета.

Например, стоимость строительства четырех британских атомных подлодок класса Dreadnought уже выросла до 37 миллиардов фунтов стерлингов. Хотя сама бомба стоит дешевле – в 2012 году одна B-61 оценивалась в 28 миллионов долларов.