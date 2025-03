Эксперт Трамп нажал на ядерную кнопку

Обороноспособность Эстонии начинается с сильных национальных сил обороны. В вопросе ядерного сдерживания нам следует полагаться на НАТО.

Перемены, инициированные Трампом, заставят альянс адаптироваться, и Эстония должна активно участвовать в этом процессе. Куда он приведет – пока сказать сложно.

Возвращаясь к Land of Confusion, второй куплет этой песни очень точно описывает текущую ситуацию:

Oh Superman, where are you now

When everything's gone wrong somehow

The men of steel, the men of power

Are losing control by the hour.

(О, Супермен, где же ты теперь,

Когда все идет наперекосяк?

Люди из стали, люди у власти

Теряют контроль с каждым часом.)

Похоже, что до Нобелевской премии мира кому-то далеко. Вместо мира Трамп сумел начать экономическую войну и гонку вооружений.