Орбан призвал Брюссель не включать Украину в состав Евросоюза

Речь идет фактически о преобразовании ЕС в содружество национальных государств - «Европу наций», в котором эти государства будут иметь право решающего голоса, о «равенстве всех стран-членов перед законом», недопущении в Европу иммигрантов, «защите христианского наследия» и «удалении из Еврокомиссии агентов [американского миллиардера и филантропа венгерского происхождения Джорджа] Сороса». О том, кто является такими агентами, Орбан не уточнил.