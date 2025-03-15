Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети Х на английском языке список требований к Евросоюзу от имени «венгерской нации», передает Радио Свобода.
Орбан призвал Брюссель не включать Украину в состав Евросоюза
Речь идет фактически о преобразовании ЕС в содружество национальных государств - «Европу наций», в котором эти государства будут иметь право решающего голоса, о «равенстве всех стран-членов перед законом», недопущении в Европу иммигрантов, «защите христианского наследия» и «удалении из Еврокомиссии агентов [американского миллиардера и филантропа венгерского происхождения Джорджа] Сороса». О том, кто является такими агентами, Орбан не уточнил.
Ряд требований Орбана касается войны России против Украины. Это, в частности, заключение мира с Россией и недопущение членства Украины в Евросоюзе.
Виктор Орбан считается одним из наиболее прокремлевски настроенных европейских политиков. Он также известен дружескими отношениями с президентом США Дональдом Трампом и весьма напряженными - с президентом Украины Владимиром Зеленским.