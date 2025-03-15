Галерея Цветочный рай: интерьеры дома-студии французской художницы Клер Баслер

На протяжении многих лет шато, в котором 40 комнат, оставалось заброшенным, поэтому для его восстановления паре пришлось приложить немало усилий. Когда речь зашла об отделке стен, Клер пожелала расписать их собственноручно. Это решение далось ей непросто, ведь художница понимала, что в случае переезда ей не удастся забрать эти «картины» с собой.

Однако она пришла к выводу, что превратит свой дом в своеобразный шоу-рум, где потенциальные покупатели увидят, как они смогут использовать работы Клер

Расписав стены нескольких комнат, художница заметила, что живопись на холсте и на стенах выглядит и воспринимается совершенно по-разному. Картины, написанные на стенах, показались ей более самодостаточными и наполненными куда большей жизненной силой. Комнаты полностью преобразились.

Приятным бонусом стало и то, что помещения перестали выглядеть пустыми, несмотря на минимальную меблировку.

Помимо внутреннего убранства дома, Клер Баслер лично взялась за создание сада. Два года она высаживала в нем свои самые любимые растения. Так что теперь, работая над очередным полотном, Клер не нужно отправляться далеко на пленэр, чтобы найти необходимые цветы. К слову, очаровательные цветочные композиции в Château De Beauvoir встречаются буквально на каждом шагу.

Те, кто однажды побывал в ее доме-студии, остаются навсегда влюбленными в Château De Beauvoir. «Мне никогда не доводилось видеть ничего более прекрасного, чем студия Клер Баслер», - сказала фотограф Кирсти Митчелл.

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