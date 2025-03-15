Снова снег? Циклон принесет переменчивую погоду

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье облачность начнет сгущаться. К утру зона осадков достигнет северо-запада Эстонии и продолжит движение вглубь страны.

Ночью ожидаются снегопады и дождь, местами возможна метель. Юго-западный и западный ветер усилится до 5–10 м/с, порывами до 14 м/с, на побережье – 8–13 м/с, порывами до 18 м/с, а в начале ночи на островах – до 20 м/с.

Утром на островах ветер сменит направление на северо-западное и немного ослабнет. Температура воздуха составит от -3 до +3 градусов. Утром на дорогах возрастет вероятность гололедицы.

На Чудском озере юго-западный и западный ветер усилится до 5–10 м/с, порывами до 14 м/с.

Утром начнется снегопад. Видимость ночью ухудшится с началом осадков. Температура воздуха составит -1…-3 градуса.

В воскресенье до полудня облачность будет переменной, во многих местах ожидается дождь со снегом.

После полудня плотная облачность сместится в юго-восточном направлении, а осадки станут более локальными.

Западный и северо-западный ветер, а в юго-восточной Эстонии также юго-западный, усилится до 5–10 м/с, порывами до 15 м/с.

Вечером в воскресенье на островах северо-западный и северный ветер усилится до 9–15 м/с, а на побережье порывы достигнут 21 м/с. Температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.

На Чудском озере западный и северо-западный ветер 5–9 м/с, порывами до 13 м/с.

Ожидается мокрый снег, до полудня возможны дожди, после полудня – отдельные кратковременные снегопады.

Видимость будет умеренной или плохой. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.