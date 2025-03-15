СМИ: Павлу Дурову разрешили покинуть Францию, он отправился в Дубай

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию утром в субботу, 15 марта, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на три источника.

По словам одного из собеседников агентства, французский судья разрешил Дурову покинуть страну только «на несколько недель», и тот направился в Дубай.

Основатель Telegram - гражданин России, Франции, Сент-Китса и Невиса и Объединенных Арабских Эмиратов.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года.

Во Франции его обвиняют в недостаточной модерации Telegram и в уклонении от сотрудничества с правоохранителями - по мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.

Через несколько дней после задержания Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро с обязательством отмечаться в полиции дважды в неделю.

Выезжать за пределы Франции ему было запрещено.

Пообещал улучшить модерацию Telegram

Основатель Telegram во время допроса по делу, открытому в отношении него во Франции, заверил следователей, что модерация контента в мессенджере будет усилена, сообщала 17 января радиостанция France Info.

«Telegram создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников», - заявил Дуров в ходе судебного заседания, которое прошло 6 декабря 2024 года.

По словам предпринимателя, Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов учетных записей пользователей по всему миру за нарушение законов.

Бизнесмен также отметил, что в последние полгода руководство платформы активно взаимодействовало с правоохранительными органами и передало властям разных стран данные о 10 тысячах пользователей.

Французские судьи, в свою очередь, указали, что, согласно их данным, несмотря на предпринимаемые Дуровым усилия, в последние месяцы Telegram стал активнее использоваться в преступных целях.