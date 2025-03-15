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Экономист Бюджетная политика новой коалиции: важен баланс между налогами и расходами

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Петер Лыхмус.
Петер Лыхмус. Фото: Mihkel Maripuu

Решение правительства отказаться от налога на прибыль предприятий и смягчить рост подоходного налога для физических лиц – шаг, который наверняка приветствуют как предприниматели, так и многие налогоплательщики, считает председатель Совета по бюджету Эстонии Петер Лыхмус.

Подобные меры оставят компаниям больше капитала для инвестиций, а гражданам – больше средств на потребление, что в краткосрочной перспективе может стимулировать экономический рост, полагает Петер Лыхмус.

Однако вопрос, который нельзя игнорировать, – это долгосрочные последствия такого решения для экономики, связанные с бюджетным балансом и уровнем государственного долга, указывает он.

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