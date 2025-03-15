Экономист Новой коалиции важно соблюсти баланс между налогами и расходами

Решение правительства отказаться от налога на прибыль предприятий и смягчить рост подоходного налога для физических лиц – шаг, который наверняка приветствуют как предприниматели, так и многие налогоплательщики, считает председатель Совета по бюджету Эстонии Петер Лыхмус.