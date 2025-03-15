Маск: человекоподобный робот отправится на Марс в 2026 году

Космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети X в субботу, 15 марта.

По его словам, если эта миссия будет успешной, первые люди могут высадиться на Марс уже в 2029 году, хотя «более вероятная дата - 2031 год».

На пост Маска в X ответил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который предложил миллиардеру направить совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году.

«Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению» - написал Дмитриев. Он также напомнил, что в 2025 году исполняется 50 лет первому международному космическому полету - миссии «Союз-Аполлон».

Россия и США продолжили сотрудничество в космической сфере после начала полномасштабной войны РФ против Украины, несмотря на санкционные ограничения.

В феврале «Роскосмос» и Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) в очередной раз продлили действие соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию - на этот раз на 2026 год.