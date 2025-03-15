В результате многочисленных торнадо, обрушившихся на центральные штаты США, погибли не менее 14 человек, еще десятки получили ранения.
Разгул торнадо в США: как минимум 14 погибших
Патрульная полиция штата Миссури подтвердила в соцсети X (бывший Twitter) гибель 11 человек в результате разгула стихии.
В заявлении отмечается, что местные спасательные службы продолжают работать без устали, оказывая помощь пострадавшим и оценивая ущерб.
По данным полиции Миссури, торнадо, грозовые бури и крупный град нанесли серьезный урон: повалены деревья и линии электропередачи, повреждены жилые дома и коммерческие здания.
В соседнем штате Арканзас власти сообщили о трех погибших и 29 пострадавших.
В субботу торнадо также прогнозируются в штатах Луизиана, Миссисипи и Теннесси.