Кир Стармер: нельзя позволить Путину играть с планами перемирия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нельзя позволить президенту РФ Владимиру Путину «играть в игры» с возможностью прекращения огня в Украине, передает в субботу, 15 марта, BBC News.

«Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир», - заявил британский премьер перед началом организованного им виртуального саммита европейских партнеров Киева.

Их онлайн-встреча была посвящена поддержке Украины в случае возможного соглашения с РФ о приостановке боевых действий, отмечает агентство AFP.

Стармер: мы должны быть готовы к давлению на Россию

Если Россия в конечном счете сядет за стол переговоров, то «мы должны быть готовы следить за прекращением огня с целью убедиться, что это серьезный и прочный мир», заявил Стармер.

Если же Москва откажется от мирных переговоров, то «мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны», подчеркнул глава британского правительства.

«Я думаю, что у нас есть ряд возможностей сделать это вместе», - сказал Стармер, обращаясь к участникам видеоконференции, в которой принимают участие лидеры стран ЕС и представители НАТО.

Путин: Москва готова к перемирию, но с оговорками

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США о 30-дневном прекращении огня в Украине на определенных условиях.