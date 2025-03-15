Дональд Трамп подписал закон во избежание шатдауна

Президент США Дональд Трамп в субботу, 15 марта, подписал законопроект о финансировании федерального правительства на полгода, до 30 сентября 2025 года.

Документ, предотвращающий шатдаун, ранее на этой неделе утвердили обе палаты Конгресса. Законопроект предполагает увеличение расходов на оборону на 6 млрд долларов при сокращении расходов на необоронные нужды на 13 млрд долларов.

В случае его непринятия стране грозила приостановка работы правительства.

На голосовании в Сенате США 14 марта проект набрал 62 голоса при необходимых 60.

В частности, его поддержали 52 из 53 сенаторов от Республиканской партии и 10 - от Демократической партии.

Голосование вызвало раскол среди сенаторов-демократов

Лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер решил поддержать законопроект о краткосрочных расходах, чтобы избежать прекращения работы и финансирования государственных структур.

По его словам, наступление шатдауна будет гораздо хуже принятия бюджета, предложенного республиканцами. Несмотря на это, подавляющее большинство сенаторов-демократов проголосовали против утверждения шестимесячного бюджета.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес вечером того же дня заявила, что голосование в Сенате вызвало «глубокое чувство возмущения» во всей партии.

Произошедшее она назвала «огромной пощечиной».