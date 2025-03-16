Фото и видео В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали

По первоначальным данным, на бульваре Суплузе на втором этаже трехэтажного многоквартирного дома загорелась сауна. Дым оттуда распространился на лестничные клетки. Прибывшие на место спасатели работали на нескольких участках: тушение горящей квартиры, проверка квартир в доме и эвакуация людей из дома.