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Фото и видео В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали

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В субботу, 15 марта, в 21.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в районе Пирита в многоквартирном доме вспыхнул пожар. 

По первоначальным данным, на бульваре Суплузе на втором этаже трехэтажного многоквартирного дома загорелась сауна. Дым оттуда распространился на лестничные клетки. Прибывшие на место спасатели работали на нескольких участках: тушение горящей квартиры, проверка квартир в доме и эвакуация людей из дома.

Скорая помощь доставила четырех человек в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья.

На вызов отреагировали спасатели Пирита, Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла, Мууга и Нымме.

Пожар ликвидировали в 00:45.

Причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего производства. 

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