В субботу, 15 марта, в 21.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в районе Пирита в многоквартирном доме вспыхнул пожар.
Фото и видео ⟩ В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали
По первоначальным данным, на бульваре Суплузе на втором этаже трехэтажного многоквартирного дома загорелась сауна. Дым оттуда распространился на лестничные клетки. Прибывшие на место спасатели работали на нескольких участках: тушение горящей квартиры, проверка квартир в доме и эвакуация людей из дома.
Скорая помощь доставила четырех человек в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья.
На вызов отреагировали спасатели Пирита, Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла, Мууга и Нымме.
Пожар ликвидировали в 00:45.
Причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего производства.