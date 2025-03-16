Трамп начал военные действия против хуситов в Йемене

По словам Трампа, ВС США «прямо сейчас» наносят воздушные удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские суда и восстановить свободу судоходства в Красном море, передает DW.

Трамп обвинил хуситов в ведении «непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма» против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников. Он подчеркнул, что действия экс-президента США Джо Байдена были недостаточно жесткими, из-за чего хуситы продолжили нападения.

По словам Трампа, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда и не будет восстановлена безопасность в регионе. Он также пригрозил Ирану, потребовав «немедленного прекращения» поддержки хуситов, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае дальнейшего вмешательства.

Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил о нанесении ударов по столице Йемена Сане. По данным органов здравоохранения, управляемых хуситами, в результате ударов ВВС США по меньшей мере девять человек погибли и еще девять получили ранения.