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Тяжелое ДТП: в лобовом столкновении пострадали трое взрослых и трое детей

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Полиция, спасатели и скорая на месте ДТП. Фото иллюстративное.
Полиция, спасатели и скорая на месте ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Tomi Saluveer

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло три тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали восемь человек, в том числе и трое детей.

Вчера, 15 марта, в 10:56 в Рапламаа в волости Кохила в поселке Аэспа на восьмом километре дороги Тыдва-Хагери произошло ДТП: автомобиль Opel, которым управлял 69-летний мужчина, столкнулся с ехавшим навстречу Mitsubishi, за рулем которого был 41-летний мужчина.

Водитель Mitsubishi, его несовершеннолетние пассажиры - шестилетняя девочка, четырехлетний и 11-летний мальчики, а также водитель и 41-летняя пассажирка Opel были доставлены в больницу.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В субботу произошло еще два ДТП, в которых пострадали люди. Так, в 1:17 ночи в Таллинне 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на самокате Bolt врезался в бордюр и упал. А в 13:55 в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Пикаярве у остановки «Китсе» 76-летняя женщина потеряла управление над Skoda, в результате чего автомобиль выехал в кювет. Водитель была доставлена в больницу.

Также за прошедшие сутки полицией от вождения были отстранены 24 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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