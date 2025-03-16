Тяжелое ДТП: в лобовом столкновении пострадали трое взрослых и трое детей

Вчера, 15 марта, в 10:56 в Рапламаа в волости Кохила в поселке Аэспа на восьмом километре дороги Тыдва-Хагери произошло ДТП: автомобиль Opel, которым управлял 69-летний мужчина, столкнулся с ехавшим навстречу Mitsubishi, за рулем которого был 41-летний мужчина.

В субботу произошло еще два ДТП, в которых пострадали люди. Так, в 1:17 ночи в Таллинне 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на самокате Bolt врезался в бордюр и упал. А в 13:55 в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Пикаярве у остановки «Китсе» 76-летняя женщина потеряла управление над Skoda, в результате чего автомобиль выехал в кювет. Водитель была доставлена в больницу.