Корабль SpaceX пристыковался к МКС. Теперь застрявшие на станции астронавты смогут вернуться домой

«Когда вас отправляют в рабочую поездку, которая должна продлиться неделю, вы не ожидаете, что она затянется чуть ли не на год», — сказал он.

«Это длительное пребывание в космосе нарушило ход их семейной жизни, дома произошли события, которые они упустили, поэтому наступит период потрясений».

Суни Уильямс говорила, что счастлива на станции. Фото: NASA

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Бутч Уилмор и Суни Уильямс прибыли на МКС в начале июня 2024 года для испытаний экспериментального космического корабля «Старлайнер», построенного аэрокосмической компанией Boeing, конкурентом SpaceX.

Миссия была отложена на несколько лет из-за технических проблем в разработке космического корабля, и в итоге возникли осложнения во время его запуска и стыковки с МКС. Неполадки произошли с некоторыми двигателями «Старлайнера», необходимыми для замедления космического корабля при входе в атмосферу Земли. Также случилась утечка гелия в двигательной системе.

В ходе стыковки с МКС у «Старлайнера» отказали пять из 28 маневровых двигателей. Фото: NASA

NASA решило, что не пойдет даже на небольшой риск, возвращая Уилмора и Уильямс на «Старлайнере» и согласилось вернуть их на капсуле Dragon компании SpaceX. NASA решило, что лучше всего это сделать это во время запланированной ротации экипажа, даже если астронавтам придется остаться на космической станции еще несколько месяцев.

Компания Boeing постоянно заявляла, что было бы безопасно вернуть Уилмора и Уильямс на «Старлайнере», и была недовольна решением использовать вместо этого капсулу главного конкурента.