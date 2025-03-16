История Девушка, которая два года жила на верхушке дерева

Сейчас среди экоактивистов модно поливать супом картины художников или сидеть посреди дороги и мешать людям ехать на работу, а вот годами жить, скажем, на верхушке липы в рижском дворе ради того, чтобы спасти ее от вырубки, пока никто не решился. Итак, вот история экоактивистки, которая в 1990-х годах жила на вершине дерева более двух лет, защищая его от зубьев пилы, пишет Rus.TVNET.