Сейчас среди экоактивистов модно поливать супом картины художников или сидеть посреди дороги и мешать людям ехать на работу, а вот годами жить, скажем, на верхушке липы в рижском дворе ради того, чтобы спасти ее от вырубки, пока никто не решился. Итак, вот история экоактивистки, которая в 1990-х годах жила на вершине дерева более двух лет, защищая его от зубьев пилы, пишет Rus.TVNET.
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История ⟩ Девушка, которая два года жила на верхушке дерева
Джулия Хилл родилась в 1974 году и выросла в весьма нетрадиционной обстановке. Ее отец был миссионером, который постоянно путешествовал, брав с собой семью, поэтому детство Хилл прошло в кемпере.