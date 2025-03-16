Кая Каллас подвела итоги прошедшей рабочей недели в США и Канаде

«В своем выступлении в Совете Безопасности ООН во вторник я сказала, что спустя 80 лет после своего основания ООН испытывает беспрецедентное давление - Устав ООН грубо нарушается, а основанный на правилах мировой порядок заменяется более жестким законом. Мое послание Совету Безопасности было четким: ЕС остается и будет оставаться самым надежным и верным партнером ООН. Это означает, что мы продолжим отстаивать международное право и права человека - будь то в Газе, Судане, ДРК, Мьянме, Гаити или в Украине. Мир, достоинство и безопасность - это универсальные принципы, которые мы должны отстаивать. Это то, чему способствует как ЕС в целом, так и страны-члены в своем сотрудничестве с ООН», - цитирует BNS запись Каи Каллас в социальных сетях.