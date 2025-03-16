Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в социальных сетях подвела итоги прошедшей рабочей недели, большую часть которой на этот раз она провела по другую сторону Атлантики: в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке и на встрече G7 в Квебеке.
Кая Каллас подвела итоги прошедшей рабочей недели в США и Канаде
«В своем выступлении в Совете Безопасности ООН во вторник я сказала, что спустя 80 лет после своего основания ООН испытывает беспрецедентное давление - Устав ООН грубо нарушается, а основанный на правилах мировой порядок заменяется более жестким законом. Мое послание Совету Безопасности было четким: ЕС остается и будет оставаться самым надежным и верным партнером ООН. Это означает, что мы продолжим отстаивать международное право и права человека - будь то в Газе, Судане, ДРК, Мьянме, Гаити или в Украине. Мир, достоинство и безопасность - это универсальные принципы, которые мы должны отстаивать. Это то, чему способствует как ЕС в целом, так и страны-члены в своем сотрудничестве с ООН», - цитирует BNS запись Каи Каллас в социальных сетях.
«На встрече министров иностранных дел G7 в Канаде я подчеркнула, что единство "большой семерки" как поборника демократии и открытой рыночной экономики важно как никогда. Сегодня международные отношения переживают переломный момент, которого не было за всю 50-летнюю историю формата G7», - отметила Каллас.
В совместном заявлении на встрече лидеры ведущих промышленно развитых стран G7 подтвердили свою поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и признали приверженность Украины немедленному прекращению огня.
«Теперь Россия должна ответить на это на равных, - заявила Каллас. - Мы также выразили поддержку сирийскому народу, подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом и призвали привлечь к ответственности виновных в недавних жестоких преступлениях. Мы также подтвердили нашу приверженность обеспечению действенности международных правил в морской сфере».