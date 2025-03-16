Мать найденного мертвым подростка: эту боль невозможно описать!

Неделю назад, в пятницу вечером, 17-летний Фреди играл в карты со своей матерью и братом. Казалось, с ним все в порядке. Около полуночи молодой человек ушел с друзьями и больше домой живым не вернулся. Сердце матери Фреди, Катрин, разбито на миллионы осколков.

«Я не могу описать эту боль!» - говорит мать Фреди, которая вчера также отправилась на поиски сына вместе с волонтерами организации SA Kadunud. Поиски начались вчера еще в восемь часов утра, но Катрин присоединилась к ним в 10 часов.

«Я искала весь день, а где-то в половине восьмого я села в машину подруги, и мы с поисковой группой поехали в штаб. Это прямо рядом с молочным комбинатом».

Хотя волонтеры SA Kadunud несколько раз проверяли территорию у пруда рядом с молочным комбинатом, никаких признаков падения в него обнаружено не было. «Все изменилось в тот момент, когда волонтеры нашли наушники Фреди на краю пруда. Тогда вызвали водолазов», - говорит мать, которая в тот момент не была у пруда. По ее словам, это довольно глубокий водоем, покрытый льдом.

«Когда я увидела сестру и машину скорой помощи, я поняла, что произошло, и начала истерически кричать! В тот момент я даже не могла плакать, настолько было больно. Слезы появились лишь через какое-то время», - говорит мать подростка.

«Сегодня ночью я даже не могла быть одна, со мной были подруги для моральной поддержки!» - уточнила убитая горем мать.

Что именно произошло с Фреди, полиция установит в ближайшее время. «Мою боль невозможно выразить словами!» - говорит Катрин.

Команда передачи Kuuurija и редакция Rus.Postimees выражают глубочайшие соболезнования близким и семье Фреди.