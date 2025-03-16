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Мир искусства столкнулся с неприятным сюрпризом

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Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Дорогостоящие произведения искусства покупаются не всегда за собственные средства - нередко для этого используют заемные деньги. Однако из-за падения цен на картины кредиторы требуют от покупателей искусства дополнительные гарантии.

Финансисты, обеспечивающие сделки по приобретению произведений искусства, настаивают на предоставлении дополнительного залога, поскольку стоимость активов, служащих обеспечением займов, больше не покрывает риски.

Компании, финансирующие рынок искусства, требуют от клиентов покрыть убытки из-за падения цен, заложив более дорогие произведения или доплатив наличными.

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