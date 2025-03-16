Дорогостоящие произведения искусства покупаются не всегда за собственные средства - нередко для этого используют заемные деньги. Однако из-за падения цен на картины кредиторы требуют от покупателей искусства дополнительные гарантии.
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Мир искусства столкнулся с неприятным сюрпризом
Финансисты, обеспечивающие сделки по приобретению произведений искусства, настаивают на предоставлении дополнительного залога, поскольку стоимость активов, служащих обеспечением займов, больше не покрывает риски.