Согласно исследованию, проведенному Norstat по заказу Rimi, за последний год около 45 процентов жителей Эстонии приобрели товары с оранжевой наклейкой, обозначающей приближающийся срок годности. Чаще всего покупатели выбирают свежее мясо, рыбу и продукцию собственного производства Rimi.
В Эстонии почти каждый второй покупает продукты с уценкой из-за скорого истечения срока годности (5)
Как отмечает руководитель по закупкам Rimi Марилин Юриссон, спрос на такие товары растет уже давно.
«Это отличный способ существенно сэкономить на покупках, не жертвуя качеством продуктов и не отказываясь от любимых брендов в пользу более дешевых альтернатив. Для многих это стало привычкой, особенно в крупных городах, где в магазины ходят чаще и легче планировать приемы пищи с учетом скидок», - объяснила Юриссон.
Больше всего таких товаров покупали в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере и Выру. В столице спрос оказался в три раза выше, чем в Тарту, и в шесть раз выше, чем в Пярну. Чаще всего продукты со скидками приобретают семьи с детьми и люди с более низким доходом, но в целом такие покупки делают представители всех возрастов и обоих полов.
Наибольшей популярностью пользуются свежее мясо, готовые блюда Rimi, молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, йогурты и рыба. Среди самых продаваемых товаров - куриное мясо Rimi, фарш Smart и куриное филе.
По данным исследования, 42% жителей Эстонии за последний год не изменили привычку покупать товары с истекающим сроком годности, 4% стали делать это реже, а 45% - чаще, чем год назад. В других странах Балтии также наблюдается рост популярности таких покупок, но Эстония здесь лидирует: в Латвии чаще стали покупать продукты со скидками 29% потребителей, в Литве - 27%.