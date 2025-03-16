Как отмечает руководитель по закупкам Rimi Марилин Юриссон, спрос на такие товары растет уже давно.

«Это отличный способ существенно сэкономить на покупках, не жертвуя качеством продуктов и не отказываясь от любимых брендов в пользу более дешевых альтернатив. Для многих это стало привычкой, особенно в крупных городах, где в магазины ходят чаще и легче планировать приемы пищи с учетом скидок», - объяснила Юриссон.

Больше всего таких товаров покупали в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере и Выру. В столице спрос оказался в три раза выше, чем в Тарту, и в шесть раз выше, чем в Пярну. Чаще всего продукты со скидками приобретают семьи с детьми и люди с более низким доходом, но в целом такие покупки делают представители всех возрастов и обоих полов.

Наибольшей популярностью пользуются свежее мясо, готовые блюда Rimi, молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, йогурты и рыба. Среди самых продаваемых товаров - куриное мясо Rimi, фарш Smart и куриное филе.

По данным исследования, 42% жителей Эстонии за последний год не изменили привычку покупать товары с истекающим сроком годности, 4% стали делать это реже, а 45% - чаще, чем год назад. В других странах Балтии также наблюдается рост популярности таких покупок, но Эстония здесь лидирует: в Латвии чаще стали покупать продукты со скидками 29% потребителей, в Литве - 27%.