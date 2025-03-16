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«Списали аж пять евро»: клиенты Maxima заметили, что у них сняли бонусные деньги в то время, когда их даже не было в магазине

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Магазин Maxima в Салацгрива.
Магазин Maxima в Салацгрива. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Обладатели приложения сети магазинов Maxima заметили, что с их карты лояльности были списаны бонусы в то время, когда сами клиенты не посещали магазин. Оказалось, что бонусные деньги сняла сама торговая сеть.

Ирина, которая является постоянным клиентом магазина сети Maxima и практически всегда расплачивается через приложение, обратила внимание, что в истории покупок появилась информация о списании бонусных денег с карты лояльности Aitäh.

«Появилась операция "Снятие Maxima денег" 14 марта в 20:34. Списали аж пять евро. Проблема только в том, что в этот день я вообще даже не заходила в магазин», - рассказала Rus.Postimees Ирина.

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