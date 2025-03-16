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Видео В Северной Македонии концерт в ночном клубе превратился в трагедию: не менее 50 погибших

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: AZ Intel @AZ_Intel_/X

По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в маленьком городе Кочани в Северной Македонии, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на информационное агентство MIA и МВД Северной Македонии.

Трагедия произошла во время концерта популярного местного хип-хоп-дуэта DNK в ночном клубе в Кочани, расположенном примерно в ста километрах к востоку от столицы страны Скопье.

В пожаре пострадали более ста человек, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении новостного портала SDK. Из-за перегрузки в местной больнице многих пострадавших доставили в другие районные больницы или повезли в столицу, сообщают СМИ.

«Число жертв на данный момент точно неизвестно, но речь может идти о 20-50 погибших», - информирует портал Press24.

Еще около 70 человек получили ожоги разной степени тяжести.

В МВД заявили, что пожар был вызван пиротехникой, однако более детальной информации ведомство не предоставляет.

Местный телеканал предположил, что пожар вспыхнул из-за технического оснащения, используемого при создании световых эффектов представления группы.

На момент трагедии в ночном клубе было около 1500 человек, сообщили в MIA. Пожар начался около трех часов ночи (четыре часа утра по эстонскому времени).

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