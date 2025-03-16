Центристка Пихлап подозревает мэра Таллинна в использовании средств города в политических целях

По словам Пихлап, в социальных сетях распространяются видеоролики, в которых мэр Таллинна рассуждает о политике США и решениях президента Трампа. «При этом советник по коммуникации Таллиннской мэрии Юлия Тислер, делясь этим же видео у себя в Facebook, пишет: "Когда и на новой работе делаешь любимое телевидение"», - рассказала председатель ревизионной комиссии Мануэла Пихлап.

«Возникает неизбежное впечатление, что мэр нанял в свой офис советника по коммуникации, который создает личный цикл видеозарисовок Осиновского, где речь идет исключительно о политике, но ни слова - о делах города», - объяснила Пихлап. Она также подчеркнула, что обязанности сотрудника, занимающего такую должность, должны быть связаны исключительно с Таллинном, а финансирование политического контента должно осуществляться из бюджета Социал-демократической партии. «Тем более что возглавляемая социал-демократами мэрия заявила о своей цели - создать современную европейскую столицу, принадлежащую к западному ценностному пространству».

«Как можно считать целевым использованием бюджета Таллинна производство мэром и его советником видеороликов о политике США и решениях Трампа? - задается вопросом Пихлап. - Напрашивается мысль, не перепутал ли Осиновский бюджеты города и партии, открыв свой личный телеканал, съемки которого проходят в помещениях мэрии, а производством занимаются сотрудники городского учреждения?»

«Старейшина района Мустамяэ уже получила предупреждение от ERJK по поводу своей деятельности, старейшина Хааберсти - целых два. Однако создается ощущение, что городская власть по-прежнему не хочет делать из этого выводов и учиться на своих ошибках», - подытожила Пихлап.