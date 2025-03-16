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В феврале под коллективные сокращения в Эстонии подпали около 200 человек

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

В течение февраля в Кассу по безработице было подано 12 уведомлений о массовых сокращениях, которые предусматривают, что работу потеряют 222 человека, пишет Rus.ERR.

Февральская статистика коллективных сокращений чуть меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда о коллективных сокращениях объявили 13 предприятий, которые были вынуждены ликвидировать в общей сложности 274 рабочих места.

Главное беспокойство Кассы по безработице сейчас вызывает малое количество вакансий.

По сравнению с концом февраля прошлого года количество предложений работы увеличилось в обрабатывающей промышленности, но сократилось в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В феврале на портале Кассы по безработице было размещено около 3300 вакансий, тогда как год назад их было более 3800.

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