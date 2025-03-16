В феврале под коллективные сокращения в Эстонии подпали около 200 человек

Февральская статистика коллективных сокращений чуть меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда о коллективных сокращениях объявили 13 предприятий, которые были вынуждены ликвидировать в общей сложности 274 рабочих места.

По сравнению с концом февраля прошлого года количество предложений работы увеличилось в обрабатывающей промышленности, но сократилось в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В феврале на портале Кассы по безработице было размещено около 3300 вакансий, тогда как год назад их было более 3800.